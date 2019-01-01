Пермские нефтяники выпустили в Каму 85 тыс. мальков стерляди Поделиться Поделиться Твитнуть

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в течение лета выпустил в Каму 85 тысяч мальков стерляди. Акция по зарыблению проходила в два этапа: в июне в акватории Камского водохранилища и в сентябре в Воткинском водохранилище, сообщает пресс-служба компании.

«Стерлядь, судак и щука — вот три ценные породы рыбы, которой мы ежегодно пополняем водоёмы Прикамья. В этом году выбрали стерлядь — рыбу, называемую царской с древних времён. К сожалению, сегодня эта рыба характеризуется не только как царская, но ещё и как уязвимый вид. Она занесена в Красную книгу Пермского края и Красную книгу России. Помощь в восполнении водного биоразнообразия — один из приоритетов для нас», — рассказал генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков.

Всего в этом году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» направит на экологические проекты, в том числе по выпуску ценных пород рыб, около 2 млрд рублей. Кроме строительства и реконструкции объектов, запланированы все ежегодные акции: работа волонтёров на источнике Трифона Вятского в Нижних Муллах, «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию», «Город нефтяников — город цветов». Помимо этого, нефтяники продолжают оказывать помощь в создании экомаршрута «Тропа к Егошихе».

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