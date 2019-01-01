Елена Лодыгина журналист Соликамские власти в третий раз объявили аукцион на строительство крытого ледового катка Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Лодыгина

Администрация Соликамского городского округа снова объявила аукцион на строительство крытого ледового катка в микрорайоне Клестовка. Начальная максимальная цена контракта составила 191,8 млн руб. Работы по строительству катка должны быть выполнены в течение 305 календарных дней. Общая площадь здания составит 3,4 тыс. кв. м, вместимость трибун — 298 человек.

Напомним, это уже третья попытка соликамских властей построить крытый ледовый каток в городе. С первыми двумя подрядчиками контракты были расторгнуты. Так, ООО «Камастрой» не укладывалось в сроки, через полтора года готовность объекта составила 18%, в связи с чем с компанией был расторгнут контракт, администрация собиралась взыскать с подрядчика штрафы и неустойку в сумме 4,4 млн руб.

Второй подрядчик — ООО «Уфимская газовая компания», контракт с которым был заключён в конце июня этого года на 191,8 млн руб., по информации источников «Нового компаньона», так и не приступил к работам. Контракт был вновь расторгнут, на этот раз — по соглашению сторон.

Напомним, крытый ледовый каток строится в Соликамске в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамска». Разработкой проекта занималось ООО «ВерхнекамПроект».

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