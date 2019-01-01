Елена Синица
Правительство продлило программу туристического кэшбэка
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
Теперь в программе смогут принять участие не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.
Кроме этого, в постановлении отмечается, что минимальная стоимость поездки ограничиваться не будет (ранее — 25 тыс. руб.) Продолжительность тура или проживания в гостинице сокращается с четырёх до двух ночей. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (ранее — 15 тыс. руб.). Обязательным условием программы также остаётся оплата картой «Мир».
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