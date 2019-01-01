Алиса Окулова Банки увеличивают размер комиссии за приём карт в онлайн-магазинах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На фоне пандемии коронавируса Центральный банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничивал комиссию за приём карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов, когда средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2%. С 1 октября действие льгот заканчивается. Об этом сообщает РБК.

Поднять комиссию на прежний уровень намерены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие». Об этом представители банков сообщили РБК. При этом платёжные системы Visa, MasterCard и «Мир» сообщили о повышении межбанковских комиссий.

Однако альтернативой классическому эквайрингу является система быстрых платежей. Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, не превышают 0,7%. Это в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок, поясняют в ЦБ.

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