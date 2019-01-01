Елена Синица
Массовая вакцинация от COVID-19 в Пермском крае ожидается в феврале 2021 года
При этом пока не сформирован список добровольцев на первые 42 дозы вакцины, которые уже прибыли в регион
Массовая вакцинация жителей Пермского края отечественным препаратом от коронавируса начнётся в феврале 2021 года.
Об этом сообщила региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова на пресс-конференции 1 октября.
По её словам, сейчас в регионе находятся 42 дозы экспериментальной вакцины, но список добровольцев пока якобы окончательно не сформирован.
Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:
— Вакцина ставится двукратно, с интервалом в три недели, то есть к нам поступило две упаковки — 84 флакона. Сейчас собираются данные желающих прививаться.
Министр отмечает, что преимущественно предлагают вакцинироваться медицинским работникам, работникам сферы образования и сферы социальных услуг, а также сотрудникам правоохранительных органов.
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