Григорий Серёдкин Средний размер ипотеки в Прикамье за год вырос на 200 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер ипотечного кредита в Прикамье вырос на 11% по сравнению с показателем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ (Национального бюро кредитных историй).

Так, в августе 2019 года он составлял 1,87 млн руб. А в августе 2020 года показатель равен уже 2,09 млн руб.

Лидеры рейтинга по размеру среднего ипотечного кредита среди регионов России — Москва (5,62 млн руб.), Московская область (4,04 млн руб.) и Санкт-Петербург (3,45 млн руб.). Замыкает тридцатку регионов с самой недорогой средней ипотекой Алтайский край — 1,73 млн руб.

Отметим, Прикамье расположилось в рейтинге на 23-м месте, между Воронежской областью (2,10 млн руб.) и Саратовской областью (2,06 млн руб.)

Добавим, что в августе 2020 года средний размер ипотечных кредитов превысил «докарантинный» на 1,9% и составил 2,66 млн руб. В марте 2020 года он составлял 2,61 млн руб.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его. Важно, что ипотека стимулируется как за счёт снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заёмщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы.

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