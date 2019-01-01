Дмитрий Енцов журналист В Перми на месте автозаправки компания «Ликом» планирует построить 18-этажный дом Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Ликом», владеющее сетью автозаправочных станций в Прикамье, планирует построить на месте одной из своих заправок 18-этажный многоквартирный дом. Соответствующее заявление направлено в адрес комиссии по землепользованию и застройке Перми.

Место предполагаемого строительства — ул. Карпинского, 99б.

На заседании комиссии 30 сентября заявитель отметил, что этот район «активно застраивается».

Проблема в том, что на соседние участки наложено ограничение по высотности — до десяти этажей. Соответственно, компании придётся либо строить социнфраструктуру, либо финансировать её появление.

При этом заявители отмечают, что они понимают сложившуюся ситуацию, но им «экономически невыгодно» входить в проект с высотностью менее 18 этажей, поэтому они готовы софинансировать строительство социнфраструктуры.

И. о. председателя комиссии (на время болезни Виктора Агеева) и заместитель главы горадминистрации Лариса Ведерникова отметила, что в предполагаемом районе планируется строительство школы, но она «рассчитана [по заполняемости] только на текущее положение дел», без учёта нового строительства.

Тем не менее большинством голосов вопрос смены зонирования для возможности строительства высотного дома направлен на публичные слушания.

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