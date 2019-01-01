Михаил Суслов На инициативное бюджетирование в 2021 году заложили на 62 млн руб. меньше, чем в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Минтерразвития Пермского края принимает проекты инициативного бюджетирования в период с 1 по 15 октября.

В 2021 году на эти цели предусмотрено 145 млн руб. Для реализации проектов в рамках механизма инициативного бюджетирования необходимо победить в двух этапах конкурсного отбора: муниципальном и краевом.

В 2020 году в крае с помощью инициативного бюджетирования реализуются 185 проектов. На их софинансирование выделили 207 млн руб.

Отметим, что механизм реализуется с 2017 года. Он позволяет жителям края обустраивать спортивные и детские площадки, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети, пирсы, устанавливать и реконструировать памятники, закупать пожарно-техническое оборудование и так далее.

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