Дмитрий Енцов журналист В Перми планируется создать испытательный стенд для одного из самых мощных авиадвигателей в мире Он будет конкурентом американскому General Electric и британскому Rolls-Royce Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «ОДК-Пермские моторы» обратилось в комиссию по землепользованию и застройке Перми относительно участка площадью 304 тыс. кв. м в пос. Новые Ляды.

Компания просит перевести всю территорию из зоны «ГЛ» («городские леса» в зону ПК-1 («зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности»).

На участке планируется построить внешний испытательный стенд для авиадвигателей ПД-35. Это двухконтурный турбовентиляторный двигатель особой мощности с тягой на взлёте до 40 т.

Как пояснил представитель заявителя во время заседания комиссии 30 сентября, на сегодняшний день такого класса двигатели производят лишь в двух государствах две компании — General Electric в США и Rolls-Royce в Великобритании.

В России работу над двигателем проводят несколько предприятий в разных городах, но специального стенда для его испытаний нет.

Новый стенд открытого типа будет находиться рядом с семью закрытыми стендами.

Кроме того, заявитель отметил, что в случае положительного решения шумы от стенда не будут мешать местным жителям, так как придётся соблюдать нормы шумозащиты. Кроме того, «испытания будут занимать максимум пять дней в месяц».

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