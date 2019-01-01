Григорий Серёдкин В Перми работу городских фонтанов продлили до 4 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Как сообщает горадминистрация, пермские городские фонтаны будут работать до 4 октября, а не до 2 октября, как было известно ранее. Всему «виной» — хорошая погода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится в Перми до конца текущей недели.

Отметим, до этой же даты пермяки и гости нашего города ежедневно смогут наблюдать светомузыкальные представления двух фонтанов на эспланаде — нового фонтана и у Театра-Театра. Отметим, работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся, а с 5 октября сезон работы фонтанов завершится.

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