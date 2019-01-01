День интернета в России: пермяки скачали онлайн-видео на 300 лет вперед Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Жители Пермского края ежемесячно скачивают в мобильном интернете объём данных, сравнимый с 2 млн фильмов. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Даже если смотреть такой объём видео без перерывов, это займёт более 300 лет онлайн — посчитали аналитики МегаФона. Ко дню интернета в России специалисты и пресс-служба оператора рассказали об интернет-предпочтениях Прикамья.

Как оказалось, самый любимый день недели для онлайн-общения у пермяков — суббота. При этом меньше всего трафика и времени в глобальной сети мы тратим в четверг. Самые популярные интернет-часы, когда весь регион наиболее активно загружает или отправляет данные онлайн, — с 22:00 до 24:00.

Директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин добавил: в целом с начала этого года интернет-аппетиты жителей Прикамья выросли более чем в 1,5 раза. По его словам, такие данные инженеры оператора фиксируют ежемесячно. При этом количество пользователей скоростной сети 4G в регионе увеличилось почти вдвое.

Самые активные онлайн-абоненты мобильного интернета живут в Перми, но интересно, что по общему объёму потребляемого трафика в этом году в лидеры вышел Пермский район — село Култаево, где проживают чуть более 5 тыс. человек.

Среди населённых пунктов по мобильной активности связисты также отметили юг Пермского края: Бардымский район и самое большое село региона — Барду.

В онлайн-рейтинг интернет-продвинутых территорий региона также входят Березники и Чайковский. При этом третий по величине город Прикамья — Соликамск — этом году по интернет-активности уступает жителям Кудымкара.

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