Елена Лодыгина журналист Поставщик взыскивает с НПО «Искра» больше 40 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Пермский завод «Звезда» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» больше 40 млн руб.

Исковое заявление зарегистрировано 30 сентября. Как сообщает источник «Нового компаньона», дело касается взыскания просрочки по договору поставки. НПО «Искра» не оплатило оборудование, поставленное «Звездой» ещё в первом полугодии.

Отметим, в картотеке Арбитражного суда за август-сентябрь зарегистрировано порядка 11 исков к ПАО НПО «Искра». С исками обратились ООО «Уралгазремонт», ООО «Градиентм», ООО «Промышленные технологии» и др. Только ООО «Спец Энерджи» взыскивает с предприятия больше 58 млн руб.

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