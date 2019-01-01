Григорий Серёдкин Два ближайших матча «Пермских медведей» перенесены на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

У пермского ГК «Пермские медведи» в связи со вспышкой COVID-19 в команде перенесены ещё две ближайших игры гандбольной суперлиги — с ГК «Динамо» (Челябинск) и ГК «Сунгуль» (Снежинск). Матчи состоятся в 2021 году, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

Так, игра с «Динамо» состоится 27 января следующего года, а не 2 октября. Матч с «Сунгулем» состоится 3 апреля, а не 7 октября 2020 года.

Напомним, «Пермские медведи» находятся на карантине с 18 сентября. Ранее у клуба отменились игры с волгоградским «Каустиком» (20 сентября) и «Чеховскими медведями» (26 сентября).

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