Михаил Суслов Жители Прикамья обвиняются в получении 171,5 млн руб. за незаконную банковскую деятельность Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пермского края, которые занимались незаконной банковской деятельностью («а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По мнению следствия, злоумышленники с 2014 по 2016 год, используя «фирмы-однодневки», создавали условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая материальную выгоду.

Через подконтрольные счета прошло более 5 млрд руб. За два года подсудимые получили более 171, 5 млн руб. преступного дохода. Незаконная банковская деятельность, как считает следствие, осуществлялась в 15 офисах, в том числе и в центре Перми: на ул. Советской, 21, Сибирской, 48/2, Монастырской, 14а, Луначарского, 32.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.

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