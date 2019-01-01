Елена Лодыгина журналист Снос 44-х самовольных построек в Перми оценили в 151 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Администрация Кировского района объявила аукцион на снос 44 самовольных построек, среди них 38 кирпичных строений, два гаража и четыре объекта незавершённого строительства.

Все объекты размещаются в Кировском районе Перми и ограничены земельными участками 59:01:1713036:15 (ул. Кировоградская, 67), 59:01:1713036:530 (ул. Кировоградская, 65а), 59:01:1713036:2 (ул. Закамская, 52а), 59:01:1713036:11 (ул. Шишкина, 3). Распоряжение о сносе этих объектов было издано 3 июля 2019 года.

Как сказано в конкурсной документации, выполнение работ по сносу связано с благоустройством территории. Начальная максимальная цена контракта составила 151,3 тыс. руб. Снести все постройки необходимо до 30 декабря 2020 года.

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