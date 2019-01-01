Высокое качество выпускаемой продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» обеспечивается постоянным лабораторным контролем
Центральная лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» славится не только самыми точными сотрудниками, но и самым передовым оборудованием. Здесь применяют новый комплексный метод испытания для контроля качества продуктов нефтепереработки — БИК-спектрометрию, альтернативный стандартным (ГОСТовским) методам, сообщают в пресс-службе предприятия.
Главным преимуществом экспресс-метода является меньшее время, необходимое на выполнение испытаний, использование минимального объёма образца для проведения испытаний и минимальная пробоподготовка.
БИК-спектрометр используют в лаборатории с 2016 года. Перед этим была проведена огромная работа по его «научению»: снятие спектров, сравнение их с результатами испытаний по ГОСТ, построение высокоточных калибровок. Сейчас уже два однотипных спектрометра (приборы МРА) готовы разгрузить основное оборудование.
Качество товарной продукции контролируют по следующим показателям: фракционному составу, температуре вспышки, температуре помутнения, кинематической вязкости, октановым и цетановым числам и некоторым другим.
Высокое качество выпускаемой продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» обеспечивается постоянным лабораторным контролем на всех этапах производства: от приёма сырья до отгрузки продукции с выдачей паспортов качества продукции.
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