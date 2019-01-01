Елена Синица Пермская мэрия может увеличить на 5 руб. стоимость платных парковок в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские власти намерены вернуться к вопросу повышения платы за парковки в 2021 году в случае если их загруженность составит больше 90%. Об этом сообщил директор МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

Напомним, вопрос повышения платы за парковки в одной из зон обсуждался весной этого года. Тогда пермские власти объясняли необходимость повышения платы высокой и неравномерной загруженностью парковок. Увеличить стоимость парковки планировалось в апреле 2020 года с 20 руб. до 25 руб. за один час. Однако реализовать эти намерения не удалось.

«Мы намерены вернуться к этому вопросу в 2021 году в случае если загруженность парковок превысит 90%», — прокомментировал Максим Кис.

Отметим, в этом году произошло резкое снижение (почти в два раза) поступлений доходов от оплаты парковок в городской бюджет. В период с 1 апреля по 28 августа поступило всего 18 млн руб.

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