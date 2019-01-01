Елена Синица В Перми с 1 ноября планируют расширить зону платной парковки Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пермская администрация планирует расширить зону платной парковки с 1 ноября 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Перми.

Расширение зоны платных парковок запланировано в следующих границах: на ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской; на ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского; на ул. Екатерининской от ул. Парковой до ул. Николая Островского; на ул. Пермской от ул. Ленина до ул. Николая Островского; на ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Клименко; на ул. Разгуляйской 2-й от ул. Парковой до ул. Суксунской; на ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пермской; на ул. Клименко от ул. Пермской до ул. Екатерининской; на ул. Суксунской от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина; на ул. Малой Парковой от ул. Разгуляйской 2-й до ул. Ленина; на ул. Парковой от ул. Разгуляйской 1-й до ул. Ленина.

Стоимость парковки в этой зоне составит 20 руб. за один час.

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