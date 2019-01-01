Елена Лодыгина журналист В пермском аэропорту из-за густого тумана задерживаются два рейса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Два рейса, из Казани и Москвы, задерживаются с прибытием в пермский аэропорт Большое Савино утром 30 сентября. Причина — густой туман в районе глиссады.

Как пояснили в пермском аэропорту, самолёт из Казани должен был прибыть в Пермь в 9:20, прибудет с задержкой в 1 час 15 мин. Рейс из столичного Шереметьева прибудет с задержкой в час.

«На вылет эти же разворотные рейсы, соответственно, тоже будут задержаны», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.