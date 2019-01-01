Михаил Суслов Россияне стали тратить меньше половины средств со своих кредитных карт Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень утилизации (показывает, насколько полно в среднем пользователи кредитных карт расходуют свой кредитный лимит) по кредитным картам за год снизился на 5,8% — до 48,5%.

На уровень утилизации обычно доминирующее влияние оказывают доходы населения. При этом его снижение может говорить не только о достаточности собственных средств заёмщиков, но и об опасениях наращивать долг в условиях невозможности его погашения.

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