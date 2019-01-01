В Перми заключены контракты на техобслуживание пяти проблемных домов
ПАИЖК заключило контракты на техническое обследование пяти проблемных домов в Перми. Объекты расположены на ул. Декабристов, 97, КИМ, 14, Переселенческой, 98, 100 и Углеуральской, 25. Об этом сообщает ВЕТТА.
Планируется, что это позволит оперативно провести обязательные процедуры для достройки домов, в результате чего будут восстановлены права почти 500 дольщиков.
Подрядные
организации были определены в ходе
конкурсных процедур. Общая сумма
контрактов по обследованию домов
составит более 5 млн руб. Подрядчики
должны в течение 3–4 месяцев провести
обследование каждого дома и представить
результаты властям.
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