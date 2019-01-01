Елена Синица Налоговый вычет для молодых самозанятых будет увеличен на 12 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Молодым людям в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, будет предоставлена дополнительная льгота. Так, налоговый вычет для них будет увеличен на 12 130 руб., то есть до до 22 130 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов РФ.

Мера поддержки начнёт действовать с 1 января 2021 года. Вычет самозанятые получат автоматически, он направляется налоговыми органами на уменьшение налога. Неиспользованный налоговый вычет до момента исполнения 18 лет сбудет перенесён на будущие периоды в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

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