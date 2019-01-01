Мария Сыропятова Популярность готовой еды навынос в период самоизоляции в Перми выросла на 75% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период самоизоляции жители Перми стали на 75% чаще заказывать готовую еду навынос. Об этом говорит исследование сети «Семья».

При этом больше всего выросла популярность восточной кухни.

Летом 2020 года жители Перми на 20% чаще, чем в 2019 году, покупали безалкогольные напитки — питьевую и минеральную воду, сладкую газировку, а также квас. Мороженое пользовалось спросом на 17,8% больше, чем год назад.

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