Алиса Окулова Tele2 запустила 4G-камеры в экстрим-парке Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Мобильный оператор Tele2 установил 4G-камеры в экстрим-парке. Теперь пермские экстремалы смогут зафиксировать на видео лучшие моменты своих заездов и протестировать новую технологию 4G-Cam. Она связывает между собой «умные» камеры, которые расставлены по скейт-площадке. Камеры узнают райдера, за несколько минут записывают и монтируют индивидуальное видео с трюками. Связь камер на площадке обеспечивает 4G-интернет от Tele2.

Пермь вошла в число трёх городов России, в которых мобильный оператор Tele2 запустил площадки с интеллектуальными 4G-видеокамерами. Они работают в экстрим-парках Москвы, Екатеринбурга и Перми.

По словам директора пермского филиала Tele2 Антона Антонова, чтобы получить готовый ролик, достаточно на месте подключиться к 4G-Wi-Fi от Tele2, зарегистрироваться и загрузить своё фото на сайт, а после катания выбрать стиль, в котором будет смонтировано видео. «Tele2 — уже давно больше, чем оператор мобильной связи. Мы — партнёр по стилю жизни для наших клиентов и хотим быть рядом с ними в любой ситуации и в любом месте, будь то кинотеатр, торговый центр, горный склон или экстрим-парк. Быстрый мобильный интернет Tele2 одинаково хорошо работает везде, где он нужен абонентам», — отметил Антон Антонов.

Проект реализован совместно с экстрим-парком Перми. «С очень большими ожиданиями и надеждами мы заходим в совместный проект с Tele2. Изначально мы видели развитие площадки как зону применения различных инноваций. Новые технологии — это возможности, которые, с одной стороны, расширяют перечень развлекательных опций экстрим-пара. С другой стороны, мы рассматриваем их как возможность, которая обеспечит нам большую безопасность на объекте», — отмечает Василий Кузнецов, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае.

Отметим, что за первую половину 2020 года Tele2 увеличила количество базовых станций стандарта 4G в регионе на 10%, станций 2G и 3G — на 5%. Кроме того, с начала года компания модернизировала 34% существующих базовых станций. Это позволило повысить скорость и улучшить качество высокоскоростного интернета для абонентов. На сегодня сеть 4G мобильного оператора Tele2 доступна на территории, на которой проживает 95% населения Пермского края, голосовая связь ؅— для 95% жителей, и сеть 3G — для 92%. Также в 2020 году мобильный оператор Tele2 провёл связь в 14 населённых пунктов, где её раньше не было. Например, в это число вошли посёлки и деревни Александровского, Нытвенского, Уинского, Кочёвского, Красновишерского, Горнозаводского, Пермского районов, Лысьвенского и Соликамского городских округов.





















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