Алиса Окулова Подписано соглашение по строительству экотехнопарка в Соликамском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго» и ООО «Верхнекамский полигон» подписали соглашение о передаче земельного участка в Соликамском округе в краевую собственность для строительства экотехнопарка для переработки и утилизации мусора. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ввод в эксплуатацию полигона запланирован на 2023 год. Проектная мощность объекта составит около 100 тыс. т в год.

В перспективе в Пермском крае предлагается ввести в эксплуатацию объекты, которые смогут перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. т отходов ежегодно. Это составляет порядка 93% коммунальных отходов. Сейчас сортируется и обрабатывается около 38 тыс. т в год.

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