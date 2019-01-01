Григорий Серёдкин Замглавы краевой администрации Александр Смертин выписан из больницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Замглавы администрации губернатора Пермского края, директор департамента внутренней политики Александр Смертин выписан из больницы. Об этом сообщает «Коммерсант. Прикамье».

Напомним, Александр Смертин был госпитализирован с признаками ОРВИ ещё 16 сентября. При это его тест на COVID-19 оказался отрицательным. Следом коронавирусной инфекцией заболели ещё несколько высших должностных лиц Пермского края, включая избранного губернатора Дмитрия Махонина, замглаву администрации губернатора Николая Иванова, министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.