Мария Сыропятова Анатолий Маховиков вошёл в состав Общественной палаты Пермского края Он заменил бывшего председателя краевого суда Владимира Вельянинова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Общественной палате Пермского края пополнение: в её состав вошёл экс-омбудсмен Пермского края Анатолий Маховиков. Указ об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Пермского края Леонид Политов. Сам Маховиков подтвердил это «Новому компаньону».

Маховиков заменит покинувшего в августе Общественную палату бывшего председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова.

Анатолий Маховиков официально покинул пост бизнес-омбудсмена 27 августа. Ранее, 13 июля, он назначен гендиректором строительной компании АО «Кортрос-Пермь». Бывший гендиректор и депутат Заксобрания Пермского края Николай Зуев, в свою очередь, перешёл в екатеринбургское подразделение «Кортроса».

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