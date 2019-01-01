Алиса Окулова В России увеличат пособия для детей в возрасте от трёх до семи лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Со следующего года в России увеличат пособия на детей от трёх до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили в Минтруда РФ.

При этом на увеличение пособия выделят 95 млрд руб. Финансовую поддержку будут оказывать малоимущим семьям, доход которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребёнка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Напомним, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет установили в 2020 году. На поддержку малоимущих семей выделили 170 млрд руб. На данный момент пособия уже получают семьи, в которых воспитываются более 3,8 млн детей.

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