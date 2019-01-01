Елена Синица Правительство России дополнительно профинансирует программы развития Губахи Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Андрияшкин

Отдельные шахтёрские поселения России, в том числе и Губаха, получат дополнительные деньги на программы местного развития и поддержку занятости в 2020 году. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для развития Губахи предназначены дополнительные 32,5 млн руб. Всего же на развитие шахтёрских городов и посёлков в 2020 году выделено 1,9 млрд руб.

Эти средства используются для улучшения жилищных условий, создания объектов социальной инфраструктуры, рекультивации земель, где ранее велись горные работы. В 2020 году такая поддержка доступна 16 населённым пунктам.

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