Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Просвет» возвращается и становится интерактивным Пермяки смогут управлять подсветкой телебашни Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми второй раз пройдёт фестиваль «Просвет»: 17 и 18 октября 15 художников и студий устроят мультимедийные шоу на фасаде театра оперы и балета, заводе Шпагина и в планетарии. Впервые фестиваль станет интерактивным: каждый сможет управлять подсветкой новой телебашни и стать частью видеопроекции на фасаде оперного театра.

Участники «Просвета» уже побывали на крупнейших мировых событиях в аудиовизуальном искусстве. В частности, в Пермь приедет одна из самых известных мультимедийных студий в России – SilaSveta. Выступят и родоначальники российских архитектурных мультимедийных представлений, и авторы проекций на самые большие здания планеты — ILLUMINARIUM3000.

Министерство культуры Пермского края

Участие в фестивале примут разработчики графики для главных отечественных кинопремьер —международная студия Dobro, представители новой субкультуры аудиовизуального творчества —студия SIGNATURA-.618, а также dreamlaser, Fluks, LiteLight, Tundra, 404.zero, LUCH.PW, Тургай Кылыч, InteractiveDep и Неля Старкова.

Тема фестиваля — «Живо» — предложение порефлексировать на темы симбиоза природы, человека и современных технологий. Слоган фестиваля 2020 года — «Живой мир, живые мысли, живое искусство».

Министерство культуры Пермского края

Влад Александров, куратор фестиваля «Просвет»:

— Главная цель фестиваля, всей нашей работы вместе с художниками — сделать современное искусство доступным и понятным. Мы творим на стыке актуальных направлений в визуальном искусстве и новых технологий, поэтому инсталляции и шоу на «Просвете» будут интересны всем гостям события.

Первый фестиваль «Просвет» прошёл в Перми осенью 2019 года и собрал свыше 25 000 зрителей. Фестиваль завершился концертом в Кунгурской ледяной пещере. Событие стало финалистом престижной премии BEST EXPERIENCE MARKETING AWARDS.

Министерство культуры Пермского края

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