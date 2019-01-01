Депутаты гордумы призвали продолжить работу по оптимизации расходов и увеличению доходной части общественного транспорта Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Под председательством депутата Александра Филиппова в режиме видео-конференц-связи прошло заседание временной комиссии по контролю за организацией работы транспортной модели в городе Перми.

Участие в работе приняли глава города Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, депутаты Сергей Богуславский, Илья Лисняк, Михаил Бесфамильный, представители администрации города, Пермской торгово-промышленной палаты, Контрольно-счётной палаты, а также компаний-перевозчиков.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин рассказал о требованиях к перевозчикам по новым контрактам. Администрация предложила разделить маршруты на две группы: магистральные, следующие по центру, и районные. По магистральным маршрутам предусматривается использование только транспорта большого класса, по районным предлагают возможность эксплуатации автобусов, как больших, так и среднего класса. Маршруты также будут различаться по требованиям к техническому оснащению. Сроки контрактов поделены: магистральные маршруты — 5 лет, по районным есть право выбора на короткий период или 5 лет. Форма закупки — аукцион или конкурс.

Анатолий Путин подчеркнул, что по аукциону процесс пройдёт быстрее, чем по конкурсу. Но конкурсные процедуры учитывают качество работы перевозчика: отсутствие дорожно-транспортных происшествий, своевременное обновление и ремонт транспорта. Проблема — в сроках и возможности оспаривания итогов. Перевозчики могут заключать короткие контракты и проходить конкурс или принять участие в аукционе и приступить к работе раньше. Анатолий Путин считает второй вариант оптимальным. Депутат Сергей Богуславский поддерживает такое решение: «Лучше идти в логику аукционов и сразу же в длинные контракты. У нас получится сэкономить с этого года».

Члены комиссии обратили внимание, что требования к перевозчикам снова изменились. Председатель комиссии Александр Филиппов поинтересовался, когда будут сформулированы окончательные требования и в какие сроки будут проведены процедуры. Анатолий Путин сообщил, что до 2 октября документация будет полностью сформирована. «Дело в том, что у перевозчиков разнятся мнения, и мы ищем варианты, удовлетворяющие всех», — добавил начальник департамента.

Присутствовавшие на заседании представители компаний-перевозчиков выразили опасения по поводу внедрения транспорта среднего класса: справится ли он с нагрузкой в час пик. Анатолий Путин пояснил, что в проект заложены автобусы среднего класса вместимостью до 50 человек и автобусы от 70 человек, которые позволят разгрузить маршруты в случае роста числа пассажиров.

Депутат Владимир Молоковских заметил, что для таких ситуаций у перевозчиков должен быть соответствующий резерв: «А есть ли он? Смогут ли перевозчики сработать оперативно и пустить транспорт? Мы можем повлиять на перевозчика, но если у него нет такой возможности, то и проблема будет решаться дольше».

Представители ООО «Дизель» и ООО «Автомиг» ответили, что готовы оперативно реагировать в подобных ситуациях.

Депутат Вероника Куликова просила пояснить, почему изменилась позиция по транспорту, в частности, чем вызвано включение в проект транспорта класса Евро-4. Анатолий Путин разъяснил, что это необходимо для торгов и распространяется только на 5-летние контракты.

Ещё один вопрос касался сокращения расходной части бюджета. Для этого департамент предлагает убрать дублированные маршруты и изменить класс некоторых маршрутов, таких как 16-й, 56-й, 63-й, 40-й. Экономия составит около 248 млн руб. «Главное — сбалансировать доходную и расходную части», — считает докладчик.

По мнению депутатов, перед изменением или сокращением маршрутов необходимо не только согласовывать это с перевозчиками, но и учитывать мнение жителей. Часть депутатов выразила недовольство работой департамента и предложила сокращать расходы на транспортную реформу не за счёт горожан, а за счёт городского бюджета, например, уменьшив затраты на украшение улиц.

«За счёт людей решать заткнуть дыру в бюджете — неправильно. Предлагаю обратиться к главе города и сократить расходы на красивости! Давайте жить по доходам, от чего-то надо отказываться! Это чревато последствиями!» — поделился мнением депутат Павел Фадеев. Коллегу поддержали депутаты Владимир Молоковских и Вероника Куликова.

С другой позицией выступил депутат Сергей Богуславский: «Надо быть последовательными: мы выявили количество пассажиров, теперь нужно оптимизировать показатели. Нужно ставить администрации задачу уравновесить процесс: часть предложений уже можно принимать, по другой части нужно работать, но наметки есть. На мой взгляд, внести в проект решения, чтобы продолжить оптимизацию расходов на транспортную работу, компромиссное решение». Депутат Валерий Шептунов поддержал коллегу.

Председатель временной комиссии Александр Филиппов: «Вопросы по муниципальным контрактам и маршрутной сети обсуждаем уже продолжительное время, и каждый раз изменения элементарные. Уже надо на чём-то остановиться. А решать проблемы и свои же просчёты за счёт горожан депутатский корпус не позволит. Мы такие форматы не поддерживаем и никогда не поддержим!».

По итогам обсуждений было принято решение продолжить работу по оптимизации расходов и увеличению доходной части, провести чёткий анализ пассажиропотока и маршрутной сети, необходимости изменения класса транспорта. Кроме того, члены комиссии решили направить обращение главе города Перми об оценке работы профильного департамента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.