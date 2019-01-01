Три территории Прикамья претендуют на федеральное финансирование по проекту «Чистая вода» уже этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края направило в федеральный Минстрой три заявки на участие в приоритетном проекте «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). Об этом в рамках правительственного часа на очередном заседании Законодательного собрания Пермского края сообщил Иван Денисов, заместитель министра ЖКХ Прикамья.

Речь идёт о реконструкции сетей водоснабжения Мотовилихинского района Перми, реконструкции сетевой инфраструктуры посёлка Лямино Чусовского городского округа и реконструкции систем водоснабжения Лысьвы. Общая стоимость работ по этим территориям составляет 602 млн руб. При этом 95% суммы составят федеральные средства и 5% — средства Пермского края и муниципальных бюджетов.

«Реализация проектов запланирована на 2020–2022 годы. В результате около 230 тыс. жителей Прикамья смогут получать качественную воду из центрального водопровода, — пояснил Иван Денисов. — Обязательным условием получения федеральных средств является наличие готового проекта. Поэтому сейчас министерство подготовило технические задания на проектирование ещё семи объектов водоснабжения. Они будут реализованы не позднее 2024 года».

Речь идёт о реконструкции систем водоснабжения в Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, посёлке Юго-Камском Пермского района, селе Плеханово Кунгурского района и посёлке Щучье Озеро Октябрьского городского округа. По словам Ивана Денисова, перечень объектов составлен с учётом заключений Роспотребнадзора. Речь идёт о наиболее проблемных с точки зрения водоснабжения территорий. Охват населения по этим проектам составляет около 60 тыс. жителей.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин ранее утвердил на территории Прикамья перечень объектов, которые стали участниками проекта «Чистая​ вода» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2 млрд руб.



При этом в 2020 году с опережением графика завершены работы по строительству нового водовода по ул. Кировоградской в Перми. Протяжённость новой линии питающего водовода​ составила более 4 км, она проходит по ул. Кировоградской в Кировском районе Перми, на участке между улицами Сысольской и Липатова. Комплекс работ по строительству нового водовода​ в Краснокамске и переоборудование городских сетей позволит подготовить Краснокамск к приёму качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). Переоборудование внутренних городских сетей в настоящее время выполнено на 30%, работы идут в графике.

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