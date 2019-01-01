Строительство ТРЦ «Планета» перешло в стадию благоустройства территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Основная часть строительных работ на ТРЦ «Планета» в Перми завершено. Об этом сообщает инвестор проекта — компания Malltech.

Работы перешли в стадию благоустройства территории, отделки и подготовки помещений арендаторов.

Напомним, ТРЦ (расположен на месте бывшего ипподрома) должен заработать в первом квартале 2021 года. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м, сдаваемая в аренду площадь – 83 тыс. кв. м.

Как отмечают инвесторы, в строительство «Планеты» и прилегающей инфраструктуры инвестировано порядка 10 млрд руб.

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