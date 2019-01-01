Михаил Суслов Средний размер лимитов по кредитным картам в Прикамье увеличился на 1,1 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2020 года средний размер лимитов в стране по выданным кредитным картам составил 67,3 тыс. руб.. в Пермском крае он вырос на 1,9% (на 1,1 тыс. руб. — с 61,1 тыс. до 62,2 тыс. руб.).

В августе 2020 года самый большой размер среднего лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (95,9 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (85,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (85,2 тыс. руб.), Московской области (81,4 тыс. руб.) и Приморском крае (77,7 тыс. руб.).

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