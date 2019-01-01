В защиту малых рек!

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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Именно под таким девизом в минувшую субботу молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» при содействии службы главного эколога провели субботник в окрестностях завода. О субботнике сообщает пресс-служба предприятия.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Акцию поддержал и коллектив Нижегородского института прикладных технологий. Совместными усилиями активисты убрали свалки мусора вдоль русла реки Пыж, что рядом с заводом. Ещё экологический десант прибрал территорию в районе устья реки Каменки, притока Пыжа, где до недавних пор автомобилисты мыли свой транспорт.

Экология — приоритетное направление деятельности компании «ЛУКОЙЛ». 27 июля в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» утверждён важный не только для предприятия, но и для всего нашего региона документ — Комплексная экологическая программа на 2020–2030 годы, в которой зафиксированы главные направления повышения экологической безопасности: «Чистый воздух», «Чистые воды», «Обращение с отходами», «Рекультивация земель», «Экологические инициативы» и «Поддержание биоразнообразия». Чистая вода — это одно из основных направлений развития благоприятной экологической обстановки для «Пермнефтеоргсинтеза».

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

— Мы понимаем ответственность, очень хотим, чтобы и город, и край не получали экологического урона и не испытывали даже малейшего дискомфорта от того, что здесь находятся предприятия нашего профиля. Ежегодно выделяем значительные средства для реализации экологических мероприятий. Для себя мы поставили множество задач — и по направлению чистого воздуха, и качеству сточных вод, — рассказал Сергей Андронов, генеральный директор предприятия.

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