Григорий Серёдкин
У трёх футболисток «Звезды-2005» выявлен COVID-19
У трёх футболисток и одного сотрудника пермского ЖФК «Звезда-2005» выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Получено устное предписание от краевого Роспотребнадзора о соблюдении режима самоизоляции. Заболевшие чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно», — рассказали в «Звезде-2005».
Так, отменён ближайший матч с «Енисеем», который должен был пройти завтра в Красноярске. Решение по дальнейшим матчам Суперлиги и Кубка России примет в ближайшее время КДК РФС.
Напомним, ранее коронавирусной инфекцией заразились футболисты «Амкара» и «Звезды», хоккеисты «Молота-Прикамье», игроки гандбольного клуба «Пермские медведи» и баскетболисты «молодёжки» БК «Парма».
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