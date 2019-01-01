Михаил Суслов Сериал, действие которого происходит в Прикамье, выйдет на федеральном телеканале в октябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Стали известны сроки выхода на телеэкраны сериала «Территория» (12+), действие которого разворачивается на территории Пермского края. Премьера состоится 12 октября.

По сюжету, главные герои отправятся на поиски своих родных, которые пропали во время этнографической экспедиции в Пермском крае.

«Это не только мрачная история о народных верованиях Пермского края и о существах уральской мифологии — отшельниках и шаманах, затворниках, лесных колдуньях и леших, — но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого», — указывается в анонс-релизе сериала.

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