Григорий Серёдкин Пермский край занял 60-е место среди регионов по приверженности населения ЗОЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край занял 60-е место из 85 в рейтинге регионов страны по привереженности населения здоровому образу жизни. Наш регион расположился между Томской областью (59-е место) и Красноярским краем (61-е место).

Рейтинг опубликовало РИА «Новости». В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятие спортом и условия труда.

Отметим, Пермский край совершил подъём в рейтинге на две позиции. В прошлом рейтинге Прикамье занимало 62-е место.

Лидерами в стране традиционно оказались регионы Северного Кавказа. На первой и второй строчках расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика. На строчку выше поднялись Республика Адыгея и Краснодарский край, заняв соответственно третье и четвертое место. Замкнула первую пятерку Кабардино-Балкарская Республика.

В пятёрку замыкающих входят Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.

Москва и Санкт-Петербург заняли 42-е и 38-е места в рейтинге соответственно.

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