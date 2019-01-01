Елена Лодыгина журналист Краевые власти отказались от заключения контракта на строительство больницы в Полазне Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое минзакупок 22 сентября отказалось от заключения контракта на строительство больничного комплекса в Полазне на 451,5 млн руб. Причиной этого стало предоставление потенциальным поставщиком — ООО «Равелин» — недостоверной информации. В частности, компания в качестве подтверждения опыта предоставила информацию о введении в строй объекта, возведённого по контракту с администрацией Ейска. Однако в администрации данный факт не подтвердили.

Напомним, аукцион на строительство больничного комплекса был разыгран в сентябре 2020 года. Победителем стало ООО «Равелин». По контракту подрядчик должен был построить лечебный корпус общей площадью 6,9 тыс. кв. м на ул. Больничной, 11. Начальная максимальная цена контракта составила 482,9 млн руб.

Однако при проведении проверки по жалобе ООО «Сибагротранс» Пермское УФАС выявило нарушения при составлении конкурсной документации. В действиях заказчика были выявлены нарушения ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ (Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

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