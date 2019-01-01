Елена Синица С октября соцвыплаты будут перечисляться только на карты платёжной системы «Мир» Поделиться Поделиться Твитнуть

С четверга, 1 октября 2020 года, социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карту «Мир». В список выплат входят государственные пособия на детей, пенсии военнослужащим, выплаты для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Теперь, чтобы получить бюджетные выплаты после 1 октября, необходимо оформить карту «Мир». Кроме этого, заявители вправе получать средства в отделениях почты или на счета, которые не обслуживаются какими-либо картами, к примеру, на сберегательный счёт.

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