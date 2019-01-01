В Прикамье в 2020 году благоустроят 234 двора и 105 общественных территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Во время встречи с сенаторами президент России Владимир Путин отметил, что с 2020 года не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будут получать поддержку из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Важно то, что с этого года их количество увеличивается вдвое, то есть поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Владимир Путин.

Это решение показательно. Ранее планировалось сократить программы благоустройства по нескольким направлениям, в частности речь шла о дворовых территориях. «Единая Россия» выступила в защиту интересов жителей.

«В партию поступали обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий», — отметил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что параллельно с федеральными программами работает партпроект «Городская среда».

«Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии», — сказал Андрей Турчак.

Партпроект запустили в 2017 году. В результате активной работы депутатов различного уровня на его реализацию только в 2020 году выделено порядка 38,5 млрд руб. из федерального бюджета. На эти средства благоустроят около 5 тыс. общественных и 6 тыс. дворовых территорий по всей стране.

Что и как будет благоустроено, решают сами жители — на общественных обсуждениях и в ходе рейтинговых голосований, которые активисты партии организуют как в очном формате, так и дистанционно. С каждым годом число людей, участвующих в проекте, увеличивается.

Весной партпроект «Городская среда» провёл всероссийский опрос касательно благоустройства дворов и общественных пространств. В нём приняли участие жители 74 регионов России — около 50 тыс. человек.

«По его результатам можно сделать вывод: люди больше знают о том, как по проекту благоустроить парки и скверы, нежели собственный двор. При этом их как раз больше волнует состояние дворовых территорий — озеленение, ливнёвки, детские площадки, места для выгула собак, парковки и так далее», — отметил координатор партпроекта «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

При этом, по словам парламентария, всё больше людей хотят участвовать в принятии решений по благоустройству в режиме онлайн.

Ещё один важный итог — по результатам опроса, порядка 80% людей довольны результатами благоустройства. Это следствие в том числе мониторинга, который проводят активисты партпроекта на всех этапах работ вместе с жителями. Они проверяют, в срок ли заключён контракт, качество работ, сроки, наличие гарантий. В итоге благодаря постоянному общественному контролю ситуация меняется — к примеру, регионы чаще стали устанавливать пятилетний срок гарантии на работы по общественным пространствам, по дворам — три года. Это, в свою очередь, влияет на качество благоустройства — без потери в количестве.

Стоит отметить, что если раньше проекты благоустройства реализовывались в ряде регионов, то теперь такая возможность появилась у всех без исключения субъектов страны.

Этим летом Владимир Путин подписал закон, инициированный «Единой Россией», о «народном бюджете». Он дает людям возможность самостоятельно решать, на что пойдут бюджетные деньги, — и речь не только о городской среде. Инициативное бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на предложения жителей и реализацию под их контролем. На уровне местного самоуправления всё это уже невозможно без непосредственного участия граждан.

«Единая Россия» провела опрос — на что люди хотят потратить «народный бюджет»? Помимо дворов и парков они считают нужным привести в порядок стадионы, спортплощадки, благоустроить дома культуры, отремонтировать дороги в отдалённых территориях. Другая часть ответов касалась коммунальных проблем — от замены труб до ремонта крыш и фасадов домов. Теперь они могут решить, что делать в первую очередь, самостоятельно» — рассказал Павел Качкаев.

Координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов отметил: «Хорошо, что финансирование такого проекта ведётся и будет продолжаться в последующих годах. Сегодня, жители активно принимают участие в обсуждениях проектов благоустройства, сами создают свои рабочие группы, приглашают экспертов и организовывают общественный контроль. Однако порой нет комплексности благоустройства прилегающих территорий, так как это финансирование не заложено в рамках одного проекта. Дополнительным ресурсом для финансирования позитивных изменений может стать синхронизация различных федеральных и региональных программ, реализуемых на одной территории. Хорошие примеры объединение программ капитального ремонта, перекладки сетей, реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и других местных программ мы видим в краевой столице Прикамья. Объединение всех программ в рамках единой стратегии развития каждой территории могло бы дать серьёзный кумулятивный эффект в создании комфортной, а главное, современной среды для жителей Пермского края. В этом году в регионе благоустраиваются 234 двора, 105 общественных территорий, сдано уже более половины, остальные находятся в стадии завершения. В городе Перми все объекты завершены, ведётся приёмка. На всех этапах люди активно принимают участие, на всех объектах размещены аншлаги с указанием телефонов горячей линии партийного проекта. На объекты выезжают партийцы, общественники, представители заказчика, подрядчика. Каждое поступившее обращение не остаётся без внимания».

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