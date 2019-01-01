Евгения Пастухова журналист Председателем Еловской думы стал главред местной газеты Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 28 сентября, первом заседании Еловской гордумы спикером был выбран Максим Пешин, главный редактор МУП «Редакция районной газеты «Искра Прикамья».

За него проголосовали 13 из 14 присутствовавших депутатов, один выступил против. Также на этом заседании и. о. главы округа единогласно был выбран действующий руководитель Антон Чечкин.

Напомним, выборы в думу Елово прошли 13 сентября.

Местные власти приняли решение о преобразовании в муниципальный округ.

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