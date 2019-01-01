Соцработникам Прикамья дополнительно выплатят 218 млн руб. за работу в пандемию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на выплаты сменным соцработникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые работали сменным графиком в период пандемии, дополнительно выделено 218 млн руб. Средства уже поступили на счета специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, посменный график означает, что работник находится в медучреждении и не может покинуть помещение в течение двух недель.

По данным краевого минсоцразвития, на сегодняшний день 3,5 тыс. сотрудников уже получили дополнительные выплаты. Размер стимулирующей доплаты составил от 10 тыс. до 60 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности.

Всего с начала смен на финансовую поддержку выделили около 462 млн руб. из федерального бюджета.

Сейчас в Пермском крае работают 22 стационарных учреждения социального обслуживания, из них 12 детских с 28 филиалами и 10 взрослых с 46 филиалами.

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