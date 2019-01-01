Большинство жителей Прикамья боятся зарабатывать меньше, чем ожидают Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter провели опрос среди своих пользователей, которые ищут работу. Темой опроса стал страх ожидания от нового места работы.

Большинство респондентов (53%) боятся не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда, то есть речь идёт о страхе снижения зарплатных ожиданий.

На втором месте — страх вообще остаться без работы (41%), страх оказаться обманутым работодателем, например, столкнуться с мошенником (29%), на третьем — страх не оправдать ожиданий будущего работодателя (34%).

Боятся проходить собеседование 22% респондентов, а 19% переживают, что могут остаться без денег, если на новой работе что-то пойдёт не так.

Меньше всего соискателей беспокоит страх не влиться в новый коллектив (14%) и возможное разочарование текущего работодателя из-за их ухода (5%). И лишь 9% опрошенных признались, что не испытывают никаких страхов вовсе.

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