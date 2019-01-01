В Перми из-за птицы в двигателе был задержан рейс до Москвы Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском аэропорту пассажиров пришлось пересаживать на другой самолет, так как в двигателе воздушного судна были обнаружены останки птицы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Останки птицы были обнаружены во время проведения послеполетного осмотра самолета, видимых повреждений двигателя не обнаружено. Пассажиры были отправлены в Москву другим воздушным судном. Теперь транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

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