Григорий Серёдкин «Аэрофлот» на месяц возобновит полёты из Москвы в Будапешт Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Аэрофлот» на месяц возобновляет рейсы из Москвы в Будапешт. Однако туристы воспользоваться ими не смогут, сообщает «Интерфакс».

На сайте перевозчика авиабилеты в столицу Венгрии из Москвы доступны с 26 сентября по 24 октября. Вылет в одну сторону обойдётся в 17,8 тыс. руб. Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. При этом воспользоваться рейсами смогут лишь отдельные категории граждан, у кого есть рабочая или учебная виза, вид на жительство и др. По туристической визе улететь в столицу Венгрии не получится.

«Обращаем внимание на то, что прямые рейсы не означают отмены ограничений на поездки между странами. Перелётами могут воспользоваться только лица, имеющие право на въезд в Венгрию (или в случае транзита через аэропорт Будапешта — в страну назначения) и/или в Россию», — рассказали информагентству в посольстве Венгрии в РФ.

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