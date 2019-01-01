Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 9,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, общее число инфицированных коронавирусом жителей Прикамья за всё время с начала пандемии превысило 9,5 тыс. человек.

За минувшие сутки подтверждено 75 новых случаев заболевания, таким образом, итоговое число инфицированных достигло 9523 человек, 6556 из которых уже выздоровели.

Кроме того, за минувшие сутки скончались шесть инфицированных пациентов, таким образом, за всё время в регионе зафиксировано 442 летальных исхода.

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