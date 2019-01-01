В Перми планируется ликвидировать автобусные маршруты №38 и №68 Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми планирует дальнейшую оптимизацию маршрутной сети общественного транспорта для сокращения убытков на её содержание. В частности, планируется ликвидировать два автобусных маршрута — №38 «М/р Гарцы» — «М/р Садовый» и №68 «Пермь II» — «М/р Садовый».

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», на заседании временной комиссии по контролю транспортной модели, которое состоялось 25 сентября, обсуждался вопрос оптимизации ещё 11 маршрутов, пути следования которых будут откорректированы.

Напомним, под ликвидацию с в этом году попадут маршруты №№3Т, 12Т, 28 и 42.

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