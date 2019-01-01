В прикамских больницах добавлено 127 коек для лечения от коронавируса, планируется их увеличение ещё на 249 Поделиться Поделиться Твитнуть

В медучреждениях Пермского края вновь увеличивается коечный фонд для лечения коронавируса из-за увеличения количества больных за последнее время.

Так, по данным краевого минздрава, на этой неделе добавлено 127 коек, из-за чего общее количество койко-мест под COVID-19 в регионе достигло 2314.

28 сентября планируется увеличить коечный фонд ещё на 249: 180 коек — в больнице им. М. А. Тверье в Закамске, и 69 — в городской больнице Соликамска. Таким образом, коечный фонд для оказания помощи пациентам с COVID-19 увеличится до 2563.

Сейчас занято пациентами 1900 коек. Не все из них лечатся непосредственно от коронавируса, часть пациентов лечатся от внебольничной пневмонии.

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