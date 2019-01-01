Алиса Окулова Трамвайное движение на ул. Куйбышева планируется вернуть через две недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми планирует принять участок дороги на пересечении ул. Куйбышева и Революции к 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К этой же дате планируется вернуть трамвайное движение по ул. Куйбышева, которое было прервано летом этого года из-за масштабных строительных работ на перекрёстке и ул. Революции.

К концу этого года планируется полностью подготовить трамвайные пути на ул. Революции для возможности запуска трамвая на участке от Центрального рынка до ул. Сибирская.

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